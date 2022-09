Cane abbaia e fa trovare il cadavere di un uomo in un canale Tragedia nel pomeriggio di oggi ad Ardesio, nella Bergamasca, dove è stato trovato il cadavere di un uomo di 80 anni.

Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi ad Ardesio, nella Bergamasca, grazie ad un cane. L'animale, una volta trovato per caso il corpo senza vita dell'80enne, ha cominciato ad abbaiare senza sosta, fino a quando un agente della polizia locale che si trovava nei paraggi l'ha raggiunto, facendo la macabra scoperta. È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 settembre, in zona di Piazzolo.

Cane abbaia e fa rinvenire il cadavere di un uomo

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, tutto è successo intorno alle 15.30. A quell'ora, l'agente della locale ha raggiunto il punto in cui si trovava il cane che non intendeva cessare di abbaiare. Sporgendosi per verificare i motivi del latrare dell'animale, il poliziotto ha visto il cadavere dell'uomo coperto di sangue. A quel punto ha dato l'allarme contattando i carabinieri della Compagnia di Clusone che si sono precipitati sul posto. Con loro, anche gli operatori sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia a bordo di un elisoccorso che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Le indagini affidate ai carabinieri di Clusone

Sul posto, un canale della zona, sono arrivati anche gli uomini del Soccorso Alpino che, insieme ai soccorritori del 118, hanno provveduto a recuperare il cadavere dell'80enne. Le indagini sono state affidate ai militari di Clusone. Secondo quanto ricostruito sinora, la salma apparterrebbe ad un anziano del posto, M.F., che aveva lasciato casa questa mattina per andare a cercare funghi insieme al suo cane, come era solito fare. Per questo motivo, nessuno dei suoi famigliari ne avrebbe denunciato la scomparsa.