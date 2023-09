Trovato il cadavere di un uomo in un appartamento: era deceduto da giorni È stato trovato il corpo di un uomo di 55 anni in un appartamento a Garbagnate Milanese (Milano). Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di ieri, mercoledì 20 settembre, è stato trovato il corpo di un uomo in un appartamento che si trova a Garbagnate Milanese (Milano). Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e i carabinieri. Sembrerebbe che il decesso sia avvenuto diversi giorni prima. L'autopsia chiarirà la causa della morte.

La dinamica

Il cadavere è stato trovato in una casa in via Vittorio Veneto. A dare l'allarme sono stati i vicini che non vedevano l'uomo da diverso tempo e sentivano anche un cattivo odore. Per questo motivo, hanno telefonato alla centrale operativa del 118 segnalando il problema. L'agenzia regionale emergenza urgenza ha così inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza.

La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo

Una volta in casa, hanno trovato il corpo del 55enne. Per il momento l'ipotesi è che sia morto per cause naturali. I rilievi svolti dai carabinieri hanno infatti rilevato che non ci sono segni di violenza sul corpo. Non sono stati trovati nemmeno elementi che lasciano pensare a un tentativo di irruzione in casa. Nonostante questo, gli inquirenti hanno deciso di disporre l'autopsia per scoprire cosa possa aver causato la morte.