Trovato dopo 5 mesi il corpo di Eos, la cagnolina dell’escursionista Vanessa Gatti travolta da una valanga La cagnolina Eos è stata trovata morta dopo cinque mesi di ricerche. Era insieme alla sua padrona, Vanessa Gatti, quando entrambe sono state travolte e uccise da una valanga avvenuta lo scorso gennaio in Val Formazza. Con loro è deceduto anche Roberto Biancon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Vanessa Gatti e la sua cagnolina Eos

Le ricerche si sono concluse dopo cinque mesi. Nessuno aveva smesso di cercare Eos, la cagnolina di Vanessa Gatti, l'escursionista di 30 anni travolta e uccisa da una valanga lo scorso 7 gennaio in Val Formazza (Piemonte). Gatti era in compagnia di Roberto Biancon, 53 anni, anche lui deceduto. Erano entrambi lombardi, la donna dalla provincia di Varese e l'uomo dell'hinterland milanese.

A dare la triste notizia del ritrovamento della cagnolina, purtroppo morta, è stata un'amica di Vanessa Gatti da suo profilo Facebook. Era stata la prima a lanciare l'appello sui social chiedendo di venire contattata nel caso in cui qualcuno vedesse o avesse informazioni su Eos. Ma dopo cinque mesi le ricerche si sono concluse: "Eos è stata ritrovata. Riposa in pace piccolina insieme alla tua Vane. Grazie a tutti per gli aiuti in questi mesi".

La cagnolina aveva 4 anni ed era stata trasferita dalla Sicilia al canile di Grignano, nella Bergamasca. Attraverso l'associazione Animalibera, era stata affidata a Vanessa Gatti. Le due erano solite fare escursioni e gite in montagna, come quella in Val Formazza dello scorso gennaio che le ha portate entrambe alla morte.

Eos è stata trovata morta ieri, lunedì 10 giugno. Nel momento della tragedia indossava una pettorina arancione e un collare Gps con fibbia gialla e antenna per la geolocalizzazione. Il suo guinzaglio, invece, è stato trovato ancora attaccato allo zaino della padrona, Vanessa Gatti. Sembra che fino all'ultimo momento, Eos non si sia mai allontanata da lei.