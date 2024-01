Trovati insetti nei piatti della mensa di una scuola elementare: “È già successo” Nella giornata di ieri, alcuni genitori hanno denunciato che, all’interno del cibo della mensa di una scuola primaria di Nerviano (Milano), sono stati trovati alcuni insetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella giornata di ieri, giovedì 25 gennaio, alcuni genitori hanno denunciato che, all'interno del cibo della mensa di una scuola primaria di Nerviano (Milano), sono stati trovati alcuni insetti. Con la precisione, sono stati individuati alcuni ragni. A notarli, sono stati i bambini che erano al secondo turno: quello che si svolge dalle 13.15 alle 14.15.

Le richieste di chiarimenti dei genitori

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, i genitori hanno iniziato a chiedere alcuni chiarimenti all'ente che gestisce il servizio mensa: si tratterebbe dell'azienda Sodexo. Nel tardo pomeriggio di ieri, inoltre, è stata informata anche la sindaca Daniela Colombo. La prima cittadina, infatti, ha spiegato di aver ricevuto una mail dalla società solo alle 18.

Le parole della sindaca di Nerviano

"La referente della mensa, che era sul posto ha trovato quattro o cinque insetti, presumibilmente afidi nel contorno di insalata", ha specificato la prima cittadina. Per questo motivo, è stato deciso di distribuire il contorno del turno precedente idoneo al consumo: "Hanno tenuto come scorta a temperatura controllata. Hanno immediatamente controllato gli altri plessi e appurato che non ci sono state situazioni analoghe".

Non è chiaro quindi se verranno forniti chiarimenti sulle procedure di conservazione dei cibi. A ogni modo, quanto accaduto, è stato sicuramente uno spiacevole episodio per i piccoli studenti e le proprie famiglie.