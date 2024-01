Riesce a entrare in un asilo e si nasconde agli addetti alla sicurezza: 38enne fermato dalla polizia Un 38enne è stato fermato dalla polizia mentre cercava di fuggire dall’asilo in cui si era introdotto. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 38enne è stato fermato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 gennaio, dopo che si era introdotto nell'istituto Maria Consolatrice di Milano in evidente stato di agitazione. Gli agenti della polizia lo hanno bloccato mentre cercava di arrampicarsi per uscire dalla struttura. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice giallo e, almeno per il momento, non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti. "Teniamo a precisare che i bambini e i ragazzi di tutti i plessi scolastici non sono mai stati in pericolo", hanno detto dalla direzione in una comunicazione inviata alle famiglie.

Secondo quanto emerso finora, l'intrusione sarebbe avvenuta intorno alle 15:30. Il 38enne, cittadino italiano, sarebbe riuscito a introdursi nell'istituto Maria Consolatrice di via Melchiorre Gioia sfruttando l'uscita di una macchina dal carraio di via Timavo, dall'altra parte dell'ingresso della struttura. Il personale addetto alla sicurezza si è accorto della presenza del 38enne e, una volta raggiunto, ha provato a condurlo verso l'uscita.

Il 38enne, tuttavia, si è opposto rifugiandosi sotto la tettoia della zona passeggeri del nido. Come riportato da MilanoToday, sarebbe stato in quel momento, quando stava provando ad arrampicarsi per fuggire, che è stato bloccato dagli agenti delle Volanti. Una volta fermato, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice giallo. Nella comunicazione inviata ai genitori dei piccoli alunni, la direzione dell'istituto ha spiegato che "tutto il personale della scuola ha collaborato attivamente al fine di evitare che gli alunni stessi si rendessero conto dell'accaduto".