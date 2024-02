Vigili del fuoco intossicati alla mensa del Comando di via Messina a Milano: colpiti 50 operatori Circa 50 vigili del fuoco del Comando di Milano sono stati colpiti da diversi malesseri a partire da ieri sera, venerdì 2 febbraio. L’ipotesi è che si sia trattata di un’intossicazione alimentare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Enrico Spaccini

Il Comando dei vigili del fuoco di Milano è stato colpito questa mattina, sabato 3 febbraio, da una serie di malori probabilmente dovuti a un'intossicazione alimentare. Sono circa 50 gli operatori coinvolti e per alcuni di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale in codice verde, parte al Sacco e il resto al Fatebenefratelli. Il Comando di via Messina ha fatto sapere che, insieme alla ditta che ha in appalto la gestione del servizio mensa, sta effettuando le dovute verifiche del caso.

Le ipotesi

Stando quanto riporta il quotidiano La Repubblica, pare che i malori siano dovuti alla cena di ieri sera. Da quanto emerso finora, sembrerebbe che la causa di tutto sia una contaminazione batterica, e non alimentare, ma analisi approfondite devono ancora essere svolte. Al vaglio ci sono diverse ipotesi, non solo il cibo consumato in mensa.

I pompieri che hanno accusato malesseri come vomito e dissenteria sarebbero all'incirca 50. I primi hanno iniziato a star male già ieri sera, mentre questa mattina il numero è cresciuto notevolmente.

L'intervento del 118

Il Comando dei vigili del fuoco ha comunque assicurato attraverso una nota che il numero di persone colpite "non pregiudica in alcun modo il dispositivo di soccorso rivolto alla popolazione e che la questione riguarda la sola sede di via Messina".

Nella mattinata del 3 febbraio è stato necessario l'intervento dei soccorritori del 118. Nessuno ha riportato conseguenze gravi, ma alcuni vigili del fuoco sono stati portati per ulteriori accertamenti agli ospedali milanesi Sacco e Fatebenefratelli. Questi hanno età compresa tra i 25 e i 55 anni.