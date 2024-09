video suggerito

Trovati i vermi nella frutta distribuita ai bimbi di una scuola del Milanese: la denuncia Trovati vermi nella frutta distribuita alle mense scolastiche di due scuole primarie di Nerviano, comune che si trova nella provincia di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 settembre, alcuni alunni delle scuole primarie che si trovano a Nerviano, comune alle porte di Milano, hanno trovato vermi nella frutta che è stata distribuita nella mensa scolastica. A darne notizia è stato il consigliere comunale Massimo Cozzi. Gli istituti scolastici interessati si trovano in via Roma e in via di Vittorio.

Sulla base di quanto rivelato fino a questo momento, nelle mense sono stati trovati vermi nelle prugne e nelle susine in circa trenta casi. Una situazione disdicevole. Purtroppo non è la prima volta che nei pasti distribuiti alle mense di diversi istituti del Milanese compaiano insetti o altri oggetti.

Quanto accaduto a Nerviano ha sicuramente scosso la comunità. Per questo motivo, il consigliere Cozzi ha annunciato un'interpellanza urgente per il prossimo consiglio comunale. In particolare modo, nel documento che è stato anche condiviso sui social, si legge: "Premesso che nelle linee guida della ristorazione scolastica a Nerviano, vi è l'offerta di un servizio organizzato pensando al benessere delle nuove generazioni, in termini di corretta alimentazione, qualità dei prodotti, sicurezza alimentare e attenzione alle risorse naturali".

Ha poi aggiunto che visto il grave episodio successo durante la pausa pranzo con il ritrovamento all'interno della frutta, in circa trenta casi, di vermiciattoli "sottolineato che ci troviamo di fronte a un episodio inquietante che merita approfondimenti in merito. Premesso tutto ciò, si chiede cortesemente di relazionare approfonditamente nel prossimo Consiglio comunale utile".