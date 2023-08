Trovati 66 chili di cocaina abbandonati in un’auto: valgono più di 2 milioni di euro Un maxi carico di cocaina è stato trovato mercoledì sera dai poliziotti della squadra investigativa in via Mascherpa a Buccinasco: la droga vale due milioni di euro.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

La polizia ha sequestrato 66 chili di cocaina divisi in 40 panetti. Il maxi carico dal valore di due milioni di euro è stato trovato mercoledì sera dai poliziotti della squadra investigativa in via Mascherpa a Buccinasco, paese alle porte di Milano. La droga qui era nascosta in una Fiat Qubo di colore verde.

Trovata anche una pistola e due passamontagna

Ora la polizia ha avviato le indagini per capire a quale banda criminale apparteneva un carico simile di cocaina. Al momento si sa solo che l'auto è intestata a un prestanome di origine algerina, ma non sarebbe riconducibile a lui la cocaina. Oltre alla droga in auto è stata trovata anche una pistola 9X17 con matricola parzialmente abrasa, due cartucce dello stesso calibro, due passamontagna e alcuni rotoli di nastro adesivo.

Le indagini della polizia

Nelle indagini è coinvolta anche la scientifica che esaminerà la pistola e qualche altra possibile traccia. Intanto verranno sorvegliate le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire all'immagine di chi è ha parcheggiato ed è sceso dalla macchina. Certo è che fortunatamente la polizia è arrivata in tempo, prima che la droga potesse essere venduta sul mercato della periferia milanese e non.