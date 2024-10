Trovate 7 svastiche sui muri di una scuola media di Milano: l’istituto è vicino al memoriale della Shoah

video suggerito

Lunedì 7 ottobre, a Milano, nel giorno dell'anniversario dell'invasione di Hamas in territorio israeliano, sono state disegnate 7 svastiche sulle pareti di una scuola media. L'istituto è vicino al memoriale in onore degli ebrei uccisi nei campi di concentramento.

A cura di Carlo Coi

Immagini di repertorio

Nella prima mattinata di lunedì 7 ottobre, a Milano, le pareti di una scuola media in zona stazione Centrale sono state imbrattate da un gruppo di vandali che hanno disegnato sette svastiche utilizzando una bomboletta di colore nero. L'episodio avviene a poco meno di un chilometro di distanza dal Memoriale della Shoah e nel giorno dell'anniversario dell'invasione di Hamas in territorio israeliano.

Le svastiche disegnate sulle pareti della scuola media

L'atto vandalico è stato scoperto dagli operai del Comune che erano sul posto per alcuni interventi di manutenzione e per coprire una precedente scritta inneggiante sempre alla simbologia di estrema destra. I lavoratori, giunti sul posto per un sopralluogo, hanno scoperto che le pareti rosse della scuola media di via Gustavo Fara 32 erano state imbrattate con una bomboletta nera.

Le effigie disegnate sono sette svastiche. La scuola media fa capo all'istituto comprensivo Galvani dove di recente è stato imbrattato il portone d'ingresso con scritte no vax.

Le parole della preside

La preside della scuola, Anna Rocca, ha raccontato al Corriere della Sera le sue impressioni sulla vicenda. Queste le sue parole: "C'è amarezza e indignazione per questi atti contro luoghi di cultura – e prosegue – a mio parere si tratta di un semplice atto vandalico, non di un atto politico. I vandali infieriscono volutamente su luoghi come le scuole, di modo che abbiano più clamore".

La vicenda ha destato scalpore vista la vicinanza dell'istituto comprensivo al memoriale della Shoah che si trova a poco meno di un chilometro di distanza. Più di qualche polemica si è sollevata anche sulla tempistica. Le svastiche sono infatti apparse il giorno dell'anniversario dell'invasione di Hamas in territorio israeliano.