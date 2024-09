video suggerito

Compare la scritta "israeliani nazisti" davanti a una scuola di Milano, Azione: "Fatto gravissimo" A Milano, in zona Bicocca, nella prima mattinata di lunedì 30 settembre, è apparsa una scritta antisemita all'ingresso di una scuola primaria. La scritta recita il seguente attacco: "Israeliani nazisti".

A cura di Carlo Coi

Immagine presa dal profilo Facebook del consigliere comunale di Azione Daniele Nahum

Nella prima mattinata di lunedì 30 settembre, a Milano, in zona Bicocca è apparsa una scritta antisemita all'ingresso di una scuola che recita: "Israeliani nazisti". L'attacco alla comunità ebraica potrebbe alzare il livello di tensione a pochi giorni dal primo anniversario dell'invasione di Hamas in territorio israeliano, il 7 ottobre. Sulla faccenda è intervenuta Isabella Ferlicchia, consigliera comunale del partito politico Azione, che ha denunciato il fatto alle autorità competenti.

La scritta è apparsa a Milano davanti all'ingresso della scuola primaria Pirelli in via Goffredo da Bussero. Sulla faccenda si è espresso in modo accurato il partito politico Azione, tramite i suoi consiglieri municipali. In particolar modo Francesco Ascioti, segretario di Azione Milano ha dichiarato: "La contestazione legittima alle scelte politiche di un qualunque governo nel mondo non ha nulla a che vedere con l'odio per un popolo intero, peraltro sterminato con modalità criminali dai nazisti quelli veri".

Parere confermato dal consigliere comunale ed esponente della Comunità ebraica di Milano, Daniel Nahum: "Siamo in presenza di un intollerabile clima di odio anti-ebraico. Troppe manifestazioni in corso, a Milano, nelle ultime settimane sono state dedite a perorare questo clima di odio antisemita. Tutto ciò ci riporta a epoche che hanno segnato drammaticamente la storia di Milano, dalla quale speravamo di avere tratto lezioni definitive".