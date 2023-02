Trovata una bomba tra i libri e i giocattoli donati in beneficenza ai bambini Ieri una edicolante di Paderno Dugnano (Milano) ha trovato tra i libri e i giocattoli usati, lasciati fuori dalla sua edicola, un piccolo ordigno.

A Paderno Dugnano (Milano) è stata trovata una bomba da un'edicolante tra alcuni giocattoli e libri usati: l'episodio si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 1 febbraio. L'ordigno risalirebbe alla seconda guerra mondiale. Sul posto sono intervenuti i militari della locale tenenza dei Carabinieri e i militari del genio guastatori che, una volta verificato che fosse inattiva, lo hanno recuperato.

L'edicola si trova in via Coti Zelati. Per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza, i carabinieri hanno isolato l'area. Il piccolo mortaio è stato trovato all'interno di un borsone: fortunatamente era privo della sua carica. Oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Così come riportato dal giornale Il Cittadino di Monza e Brianza, probabilmente potrebbe trattarsi di un pezzo da collezione.

È stata l'edicolante a chiamare le forze dell'ordine

Probabilmente qualcuno se ne è voluto disfare senza pensare che avrebbe però provocato momenti di paura e apprensione. Al quotidiano locale, l'edicolante ha raccontato che diversi clienti, quasi ogni giorno, le portano buste con beni da donare. Ieri aveva capito fin da subito che si trattava di un oggetto innocuo ma di aver voluto in ogni caso chi di competenza. E infatti sul posto sono intervenuti anche gli esperti del 10 Reggimento Genio Guastatori, arrivati da Cremona.

Adesso bisognerà capire chi ne sia il proprietario. Non è la prima volta che a Paderno Dugnano, venga trovato un ordigno. Poco prima della pandemia, un'altra bomba – un po' più grande e inesplosa – era stata trovata lungo il corso del Seveso e sotto il ponte di via Battisti.