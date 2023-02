Allarme bomba alla metropolitana di Milano, ma nella valigia abbandonata c’erano solo giocattoli Una valigia abbandonata alla fermata Primo Maggio della metropolitana di Milano ha fatto scattare l’allarme bomba. Gli artificieri l’hanno fatta brillare, ma al suo interno c’erano solo libri e giocattoli.

A cura di Enrico Spaccini

La valigia fatta brillare in metropolitana (foto da Carabinieri di Milano)

Gli artificieri del Nucleo investigativo di Milano hanno fatto brillare una valigia abbandonata alla stazione Primo Maggio della linea rossa M1 della metropolitana. Era stata lasciata sulla banchina dei treni in direzione Rho-Milano Fiera e i militari hanno deciso di intervenire considerandola come possibilmente pericolosa. Al suo interno, però, non c'era alcun tipo di ordigno o esplosivo simile, solo diversi giocattoli.

La valigia rossa abbandonata sulla banchina

L'allarme è scattato intorno alle 14:15 di oggi, venerdì 3 febbraio. Come emerso dalle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, una donna avrebbe abbandonato una valigia rossa sulla banchina della fermata Primo Maggio, a Sesto San Giovanni.

Considerando la cosa come sospetta e possibilmente pericolosa, i carabinieri sono intervenuti facendo chiudere gli accessi alle stazioni di Primo Maggio e Rondò e fermando i convogli in transito. A quel punto, gli artificieri hanno deciso di farla brillare. All'interno del bagaglio, però, c'erano solo alcuni giocattoli e qualche libro.

Rivelatosi un falso allarme bomba, una volta identificata la donna che ha abbandonato la valigia sarà denunciata per procurato allarme. Il servizio della linea rossa della metropolitana, invece, è stato ripristinato dopo un'ora e 40 minuti.