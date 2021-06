in foto: (Immagine di repertorio)

Allarme bomba a Milano, in zona Lampugnano. Stando a quanto appreso da Fanpage.it nella giornata di oggi, mercoledì 23 giugno intorno alle 15 del pomeriggio, un passante ha trovato una bomba a mano. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno messo in sicurezza la zona e stanno svolgendo tutte le analisi necessarie. La strada, per motivi di sicurezza, è stata inoltre chiusa al traffico.

La bomba sarebbe lì da diverso tempo

Il piccolo ordigno è stato trovato da una persona che passava per caso nell'area cani in via Livio Cambi. Sulla base delle prime informazioni ottenute, la bomba sembrerebbe essere lì da diverso tempo. Stando alle prime ricostruzioni forse potrebbe essere stata dissotterrata da alcuni cani. Dopo essere intervenuti sul posto con diverse volanti della polizia, la squadra artificieri ha prelevato l'ordigno che sarà adesso analizzato.

Gli artificieri svolgeranno tutte le analisi del caso

Gli agenti hanno messo in sicurezza l'intera area e, per consentire tutte le operazioni, l'hanno chiusa al traffico. Non sembrerebbe che siano state previste evacuazioni particolari in zona. Per gli esperti, con ogni probabilità, la bomba potrebbe essere un residuo bellico. Si esclude quindi la possibilità che qualcuno l'abbia messa lì per altri motivi. Le forze dell'ordine svolgeranno comunque tutti i rilievi e le indagini del caso per ricostruire la dinamica della vicenda. Fortunatamente l'ordigno non è esploso evitando così qualsiasi tipo di tragedia. Una volta concluse le operazioni, la strada sarà riaperta al traffico.