Trovano un sasso strano sulla spiaggia e lo regalano al nonno: è una bomba pronta a esplodere Paura sul lago di Garda per il ritrovamento di una granata della seconda guerra mondiale. A scoprirla due bambini che, scambiandola per un sasso, l’hanno presa in mano e portata dentro casa.

A cura di Fabio Pellaco

u La granata circondata dai sacchi di sabbia (foto da Facebook)

Una bomba a mano della seconda guerra mondiale scambiata per un sasso. Così un semplice gioco poteva trasformarsi in qualcosa di molto pericoloso per due bambini che hanno ritrovato la granata tra le pietre sulla spiaggia.

Due bambini trovano una granata in spiaggia

Attimi di apprensione si sono vissuti nella serata di ieri, domenica 23 ottobre, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Intorno alle 20 due fratellini di sei e sette anni stavano giocando sulla spiaggia privata della villa dei nonni, in lungolago Cesare Battisti, di fronte all'hotel Oliveto, facendo a gara a chi tirava i sassi più lontano in acqua.

Durante il gioco hanno trovato per puro caso una pietra diversa dalle altre e dopo averla osservata un po' hanno deciso di portarla a casa per mostrarla al nonno, che li attendeva per la cena. L'oggetto trovato dai due bambini era una granata risalente al secondo conflitto mondiale che era rimasta seppellita fino a quel momento.

L'ordigno disinnescato dagli artificieri

L'uomo, appena si è reso conto del pericoloso ritrovamento, non si è fatto prendere dal panico: ha tolto l'ordigno dalle mani dei nipoti con delicatezza e lo ha portato all'esterno dell'abitazione adagiandolo nel giardino. Poi ha dato l'allarme, allertando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile del Basso Garda, prontamente allertati dal sindaco di Desenzano sul Garda, Guido Malinverno.

In circa quaranta minuti, dieci volontari della squadra della Protezione Civile hanno messo in sicurezza l'area circondando la bomba con dei sacchi di sabbia. Successivamente sono arrivati anche gli artificieri di Verona che hanno disinnescato l'ordigno, ancora potenzialmente esplosivo.