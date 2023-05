Trovano gattini intrappolati in un tombino: i vigili del fuoco li salvano e li adottano Sono stati trovati quattro gattini in un tombino in provincia di Lodi: i vigili del fuoco li hanno salvati e poi hanno deciso di adottarli.

A cura di Ilaria Quattrone

È una storia a lieto fine quella che vede come protagonisti quattro gattini che sono stati trovati in un tombino a San'Angelo Lodigiano, un comune che si trova nella provincia di Lodi. I piccoli mici sono stati salvati dai vigili del fuoco di lodi che, subito dopo, hanno deciso di adottarli. I felini, che erano tutti in buone condizioni di salute, hanno così trovato una casa e delle famiglie pronte ad accoglierli e prendersi cura di loro.

Un residente ha allertato i pompieri

L'episodio si è verificato proprio nella giornata di oggi, sabato 27 maggio. Poco dopo le 13 è stato dato l'allarme: un residente ha raccontato di essersi preoccupato perché sentiva continui miagolii che arrivavano dalla strada. Ha così cercato di capire cosa fosse successo e ha trovato i mici. Considerato che erano incastrati nel tombino, è stato necessario allertare quantomeno i pompieri che così avrebbero potuto salvarli.

I quattro gattini erano raggomitolati e spaventati

I vigili del fuoco sono arrivati subito in via Pescherone e hanno trovato i quattro gattini, spaventati e raggomitolati, in questo tombino che era profondo circa cinquanta centimetri. È bastato poco per tirarli fuori da lì e soprattutto senza che riportassero ferite gravi. Una volta messi al riparo, sono state verificate le loro condizioni. Sembrerebbe che i quattro siano nati poche settimane fa.

Nessuno di loro ha riportato traumi o lesioni. Tutti i mici sono stati considerati in buono stato di salute. E, alla fine, probabilmente inteneriti dalle loro condizioni gli stessi vigili del fuoco hanno deciso di adottarli e prendersene cura.