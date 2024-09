video suggerito

Trova un portafogli con 5mila euro e lo dà ai carabinieri: nessuno va a reclamarlo A Como un praticante avvocato ha trovato un portafoglio con 5mila euro: lo ha consegnato ai carabinieri, ma nessuno è ancora andato a reclamarlo.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un praticante avvocato stava passeggiando per le strade di Como quando ha notato, a terra, un portafoglio abbandonato. Lo ha raccolto, sperando di poterlo restituire al legittimo proprietario. E infatti si è subito recato presso la caserma dei Carabinieri più vicina per consegnarlo alle forze dell'ordine, affinché rintracciassero il proprietario. I militari hanno visto che dentro c'erano ben cinquemila euro in contanti, ma nessun documento di riconoscimento. E dopo alcuni giorni ancora nessuno è andato a reclamarlo.

Il portafogli con dentro i cinquemila euro in contanti si trovava sull'asfalto di via Borgovico, in centro a Como, e a notarlo, o quantomeno a raccoglierlo, è stato soltanto un giovane praticante avvocato. Il ragazzo subito si è chinato per prenderlo e, nonostante si sia reso conto che dentro c'erano parecchi soldi (un numero di banconote tale da arrivare alla somma di cinquemila euro si vedono anche se aprirlo) non ci ha pensato due volte ed è subito andato dai carabinieri.

Qui i militari hanno contato i soldi e hanno potuto costatare che erano effettivamente parecchi: ben cinquemila euro. I pubblici ufficiali, però, non hanno trovato documenti o altro che gli permettesse di risalire al legittimo proprietario. E così non possono restituire quel bel malloppo di soldi a nessuno. Anche perché, nonostante ormai siano passati diversi giorni, ancora nessuno è andato a reclamarlo.

Per questo ora il portafoglio, con i cinquemila euro, sarà consegnato al Comune di Como che, in base all'articolo 927 del codice civile, dovrà annunciarne il ritrovamento sull'albo pretorio. Il proprietario potrà quindi farsi avanti per recuperare i suoi soldi, ma dovrà fornire una descrizione dettagliata del portafogli per dimostrare che sia effettivamente il suo. Altrimenti rischia di perdere tutto.