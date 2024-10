Va alle poste di Palermo e poi sparisce nel nulla: la storia del pensionato ritrovato a Como

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di martedì 15 ottobre un uomo di 71 anni si è recato alle poste di Palermo. Dopo aver prelevato, si è allontanato dalla città siciliana. Nessuno ha più avuto sue notizie. È stato ritrovato poi a Como dopo un giorno. Era in stato confusionale.

Il pensionato avrebbe prelevato diversi contanti dall'ufficio postale. Dopodiché sarebbe sparito nel nulla. Nessuno ha però presentato denuncia: forse nessun parente si era accorto di quanto successo. Dopo due giorni, il 16 ottobre è stato trovato a Como in stato confusionale. I carabinieri, che erano impegnati in un intervento di routine di polizia giudiziaria, hanno notato l'anziano disorientato e che vagava a piedi.

Lo hanno così avvicinato e identificato. Hanno cercato di capire cosa ci facesse a Como. Dopo gli accertamenti, hanno provato a ricostruire i suoi spostamenti. Hanno così scoperto che il giorno prima si era recato a Palermo dove sarebbe andato alle Poste per prelevare. Sarebbe poi partito senza una meta né un motivo valido. È stato poi rintracciato a Como. Come scritto precedentemente, i suoi parenti non avevano sporto denuncia probabilmente perché non si erano accorti dell'allontanamento.

Dopo aver constato che le sue condizioni di salute fossero buone, è stato portato al pronto soccorso di San Fermo della Battaglia dove ha aspettato l'arrivo di un parente. I militari lo hanno trovato con circa 2.200 euro, un computer e un cellulare. Tutti beni che saranno restituiti ai parenti.