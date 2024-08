video suggerito

Trovano per strada a Brescia 2mila euro in contanti e li consegnano alla polizia: si cerca il proprietario La polizia provinciale di Brescia è alla ricerca del legittimo proprietario dei quasi 2mila euro trovati per strada nella mattinata del 22 agosto. A consegnarli agli agenti sono stati alcuni passanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Una mazzetta di banconote da 50 e 20 euro è stata trovata lungo la strada in via Corsica a Brescia,, all'altezza del civico 299. A raccogliere il denaro, che ha un valore complessivo di 1.840 euro, sono stati quattro passanti nelle prime ore della mattina di oggi, giovedì 22 agosto. I quattro hanno, poi, consegnato la somma a una pattuglia della polizia provinciale che si trovava in zona. Al momento, non è stato rintracciato il legittimo proprietario e alcuni testimoni avrebbero riferito di persone che hanno preso alcune banconote e si sono allontanate.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 8 del 22 agosto. Il mazzetto di banconote di piccolo taglio era poggiato sull'asfalto di via Corsica, di fronte al civico 299, nel quartiere Don Bosco. In quattro hanno raccolto il denaro e l'hanno consegnato a una pattuglia della polizia provinciale. A bordo c'erano il vicecommisario Massimo Roccia e l’agente Gaetano Salerno.

I quattro, d'età compresa tra i 32 e i 65 anni e residenti a Brescia e Azzano Mella, hanno raccontato di aver trovato i soldi per strada, precisando che all'inizio la somma doveva essere più alta dei 1.840 euro rimasti. Alcuni testimoni, infatti, hanno raccontato di aver visto passanti prendere qualche banconota e andare via, senza segnalare la presenza del denaro.

Stando a quanto appreso finora, gli agenti non sono riusciti a risalire al legittimo proprietario della mazzetta. Per questo motivo, hanno riposto le banconote, tutte da 50 e 20 euro, nel conto corrente di deposito della polizia provinciale. La somma potrà essere reclamata entro un anno.