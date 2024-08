Trova un libro in regalo sull’auto con un biglietto: “Amo leggere ma casa mia è piccola, voglio salutarli così”

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

Uscita dall'Esselunga di Rho, in provincia di Milano, una donna ha trovato un pacchetto appoggiato sul parabrezza della propria auto. Inizialmente ha pensato a un errore o forse a qualche trovata pubblicitaria, poi ha guardato meglio e ha scoperto che era un libro ed era un regalo proprio per lei. O, meglio, per chiunque fosse il proprietario di quell'auto. Accanto infatti c'era un biglietto: "Ciao, questo libro è per te! Amo leggere, odio buttare i libri e casa mia è piccola, quindi ho deciso di "salutarli" così". Poi l'ignoto lettore si raccomanda con chiunque avesse ricevuto il dono: "Se non lo vuoi, per favore, non buttarlo. Lascialo su una panchina, su un'auto o in metropolitana. Magari qualcuno lo sta aspettando". E quindi gli augura "buona lettura".

A racontare questa storia è il Corriere della sera, che ha avito modo di parlare direttamente con Valeria, la donna che ha trovato l'insolito regalo sulla propria auto, lasciata nel parcheggio del supermercato di Rho. Questa volta il libro è la traduzione in italiano del sudcoreano ‘Una piccola lavanderia a Yeonnam', ma chissà quanti e quali verranno trovati anche nelle prossime settimane. "Non nego di aver sorriso al volante per tutto il tragitto di ritorno. Perché se da un lato ero a conoscenza della pratica del bookcrossing, dall'altro essere interessata da un simile atto di gentilezza è stato qualcosa di assolutamente inaspettato. Tanto più perché io stessa sono una lettrice, ragion per cui ho subito deciso di tenere il libro", ha raccontato Valeria.

Sul pacchetto non c'è nessuna traccia che permetta di risalire a chi ha voluto fare questo insolito dono: probabilmente l'uomo o la donna che hanno deciso di dare nuova vita ai libri, non potendo conservarli in casa, non ha neanche voglia di essere identificato. Sul biglietto, però, c'era anche un disegno: raffigura un uomo su una banchina, con una grande matita in mano, che tiene la cima di una barchetta di carta. E la scritta: "Te ne sei accorto, sì? Passi tutto il giorno a disegnare la barchetta ferma in mezzo al mare… e non ti butti mai?".