Trova un bullone nel panino della mensa a scuola: multa da 750 euro per la società fornitrice Un bambino di una scuola di Milano, diversi mesi fa, ha trovato un bullone in un panino. Per questo episodio, il consiglio di amministrazione di Milano Ristorazione ha deliberato una sanzione di 750 euro alla società fornitrice.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni mesi fa un bambino di una scuola di Milano ha trovato un bullone in un panino. Per questo episodio, il consiglio di amministrazione di Milano Ristorazione – così come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera – ha deliberato una sanzione di 750 euro alla società fornitrice dei panini. L'episodio aveva portato alle dimissioni di Bernardo Notarangelo, presidente della partecipata.

Si valuta anche un possibile risarcimento del danno d'immagine

Sia Milano Ristorazione che il Comune potrebbero valutare ulteriori azioni arrivando a chiedere un risarcimento per il danno d'immagine che è stato provocato dalla vicenda. La notizia è emersa dopo che nella mattinata di oggi, venerdì 28 aprile, si è svolta una seduta delle commissioni consigliari Partecipazione ed Educazione. Secondo una perizia di parte, che è stata consegnata a Milano Ristorazione dalla società fornitrice, sarebbe emersa la mancanza di una vite "in corrispondenza della piastra della tramoggia di carico, posizionata sotto la cappa di aspirazione delle polveri".

Il Comune rafforzerà il protocollo dei controlli

"Questo rafforza ulteriormente la nostra posizione", ha così spiegato l’ex presidente. Nel frattempo la vicesindaca Anna Scavuzzo ha annunciato che sarà rafforzato il protocollo dei controlli da chiedere ai fornitori. Il Comune di Milano con l'Unità di controllo ha effettuato 191 visite sulla qualità del servizio. Sono stati controllati in totale 39.710 pasti che sono stati serviti ad adulti e bambini.

La conformità è stata registrata nel 90,9 per cento dei casi mentre sono stati registrati 766 eventi non conformi. Le segnalazioni da parte delle scuole o dei commissari sono stati 2.588. Le contestazioni sono state invece 139. Tra queste, in 56 casi veniva segnalato il ritrovamento di un corpo estraneo (polistirolo o insetti).