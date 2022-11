Trova il cadavere di un collega in un container: si indaga sulle cause della morte Un uomo di 55 anni è stato trovato morto in un container dell’Ortomercato di Milano: la polizia indaga sulle cause della morte.

Una macabra scoperta. È quanto ha fatto un dipendente dell'Ortomercato che stava cercando un collega di 55 anni. Amico che ha trovato morto all'interno di un container. Il triste episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 novembre 2022. Scenario di questo ritrovamento è sempre l'Ortomercato che si trova in via Varsavia a Milano.

A chiedere all'uomo di cercare il collega, era stata la figlia di quest'ultimo. La ragazza non lo aveva più sentito e preoccupata ha pensato di recarsi all'Ortomercato e chiedere informazioni. Dopo qualche minuto, ha ricevuto la notizia della morte del padre.

Gli investigatori della Questura di Milano hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto capire cosa possa aver causato il decesso.

L'uomo potrebbe essere stato colpito da un malore

In base alle prime informazioni diffuse, sembrerebbe che il cadavere fosse in una posizione non visibile ai passanti e ai dipendenti e operatori della struttura. Un primo esame svolto sul corpo, non ha evidenziato alcun segno di violento: il decesso sarebbe forse avvenuto qualche ora prima del ritrovamento.

Al momento l'ipotesi più accreditata è che il lavoratore, su cui non sono state diffuse informazioni circa l'identità se non l'età (55 anni), sia stato colpito da un malore. Sarà l'autopsia però a dare maggiori dettagli e fare luce su questo mistero.

Una volta chiariti questi aspetti e accertato che la morte non sia stata causata dalle azioni di altre persone, la salma potrà essere restituita ai famigliari. In questo modo potranno svolgere i funerali e dare al loro caro un ultimo saluto.