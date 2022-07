Trova duemila euro per strada e li restituisce: erano la pensione di una 70enne Una donna di 47 anni ha trovato in strada una busta con dei soldi: l’ha portata in municipio e consegnata alla polizia locale che nel frattempo ha potuto ridare il tutto alla legittima proprietaria: una pensionata di 70 anni.

Una storia a lieto fine. Nella mattinata di ieri, lunedì 4 luglio, una donna ha trovato una busta per terra con dei soldi. Dopo averne visionato il contenuto, ha deciso di consegnarla alla polizia locale che successivamente l'ha restituita alla legittima proprietaria. All'interno infatti c'era una consistente somma di denaro: la pensione di una donna di settant'anni.

Il ritrovamento dei soldi

Il fatto è avvenuto a Calcinate, comune in provincia di Bergamo. In base a quanto riportato dal quotidiano "L'Eco di Bergamo", la protagonista è una donna di 47 anni: Anna Vanoncini, che lavora nell'agenzia immobiliare Cortesi&Vanoncini, stava andando verso la sua auto quando ho ritrovato la busta. Dopodiché si è recata subito in municipio e ha consegnato la somma alle forze dell'ordine.

La donna aiutata anche dai dipendenti della banca

Nel frattempo, la pensionata – allarmata – si era immediatamente recata in banca: stando al quotidiano "L'Eco di Bergamo", aveva infatti pensato di aver dimenticato la busta proprio lì. Immediatamente i dipendenti della filiale, si sono messi all'opera per cercare di darle una mano: le telecamere del circuito di sicurezza non hanno però rivelato nulla. La 70enne aveva quindi deciso di andare dai carabinieri per presentare denuncia.

I ringraziamenti della pensionata

Fortunatamente i militari hanno contattato il municipio: da loro hanno saputo che una donna era arrivata poco prima per riconsegnare la busta con i soldi. Grazie a questo gesto, la 70enne ha potuto riavere con sé la sua pensionata. La donna ha poi deciso di ringraziare la 47enne regalandole poi una pianta.