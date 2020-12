in foto: Foto di Calogero Mancarella (Facebook)

Una foto che fa tornare indietro nel tempo, alla grande nevicata del gennaio 1985 che sommerse Milano e la Lombardia. È quella scattata nella mattinata di oggi, lunedì 28 dicembre, a Rho, nell'hinterland di Milano. Nell'immagine, pubblicata dall'utente Calogero M. sul gruppo Facebook "Se sei di Rho", si vede una donna di spalle intenta a percorrere il marciapiede di via Capuana, interamente ricoperto dalla neve, con ai piedi un paio di sci. Nel commento alla foto, l'utente che l'ha postata ha scritto: "Visto il Dpcm, qualche cittadino rhodense ha preso il marciapiede di via Capuana per fare dello sci di fondo…".

Tante le critiche alle amministrazioni comunali per le strade innevate

La foto ha collezionato in pochi minuti centinaia di "mi piace" e commenti divertiti, ma anche critici nei confronti dell'amministrazione comunale. Come accaduto anche a Milano, nell'hinterland e in altre province della Lombardia, l'intensa nevicata caduta fin dalla notte ha portato con sé anche molte polemiche nei confronti dei sindaci, accusati da molti cittadini di non aver provveduto alla salatura delle strade per tempo, nonostante le previsioni indicassero da giorni della copiosa nevicata in arrivo. Tanti coloro che, alle prese con evidenti disagi nel percorrere e marciapiedi strade innevati, se la sono presa con i loro amministratori, rei di non aver fatto entrare in azione per tempo gli spazzaneve. In realtà, tutti i Comuni avevano predisposto servizi ad hoc per cercare di contenere i disagi, comunque inevitabili considerando l'entità della nevicata: a Milano e nei dintorni, come appunto a Rho, sono caduti circa 20 centimetri di neve.