Un uomo di 50 anni, italiano e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri con la pesante accusa di violenza sessuale. L'episodio si sarebbe verificato nella serata di ieri, domenica 19 luglio, a Trezzano sul Naviglio, nell'hinterland di Milano. La presunta vittima dell'uomo è una ragazza di soli 20 anni, una cittadina albanese senza fissa dimora in Italia da pochi mesi. Stando a quanto ricostruito al momento dai carabinieri del Radiomobile di Corsico, che hanno effettuato l'arresto, ieri sera attorno alle 19 la ragazza sarebbe stata avvicinata dall'uomo, un tassista, mentre percorreva a piedi la strada statale 494, la Vigevanese, diretta alla fermata di un autobus. L'uomo avrebbe offerto un passaggio alla giovane sulla propria auto adibita a taxi, ma una volta a bordo l'avrebbe portata in una via appartata, dove ha poi abusato di lei.

L'uomo, ubriaco, ha palpeggiato e aggredito la ragazza

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo era ubriaco al momento dei fatti. Avrebbe iniziato a palpeggiare la ragazza nelle parti intime e l'avrebbe aggredita cercando di costringerla a praticargli un rapporto sessuale di tipo orale. La ragazza è riuscita non senza difficoltà a ribellarsi al suo aguzzino ed è poi riuscita a uscire dall'auto e a fuggire nelle vie limitrofe, chiedendo aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, grazie a rapide indagini e sulla base anche di alcuni testimoni sentiti sul momento, hanno individuato in poco tempo il presunto aggressore, che è stato arrestato e si trova adesso in carcere a San Vittore. La ragazza, che era arrivata in Italia solo lo scorso aprile, è invece dovuta ricorrere alle cure dei medici in ospedale.