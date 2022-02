Trezzano, resta bloccato con il braccio in un macchinario: operaio subisce una parziale amputazione Un operaio ha subito una parziale amputazione del braccio dopo che questa mattina è rimasto incastrato in un macchinario in funzione nell’azienda in cui lavora a Trezzano sul Naviglio.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ennesimo infortunio sul lavoro. Dopo l'incidente di ieri che ha visto coinvolti due giardinieri della Brianza, nella mattinata di oggi 9 febbraio un operaio è rimasto incastrato con il braccio nel macchinario nell'azienda Orogoni Zanoletti di viale Leonardo Da Vinci a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Stando alle informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, la chiamata al 118 è arrivata alle 9.36 da altri colleghi. Pochi secondi prima l'operaio di 52 anni è rimasto incastrato con il braccio in un macchinario in funzione: parte dell'arto ha subito una parziale amputazione. Tante le fratture riportate. Subito è stato soccorso da medici e paramedici giunti sul posto in codice rosso. Intanto sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco al lavoro ora per capire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Ieri altro incidente sul lavoro

Solo ieri due giardinieri sono finiti in ospedale con alcuni traumi al torace dopo essere rimasti vittimi di un infortunio sul lavoro: erano al lavoro sul braccio di una gru che li reggeva mentre potavano gli alberi quando improvvisamente il macchinario ha ceduto facendo precipitare i due giardinieri a terra. L'ennesimo incidente sul lavoro è successo alle 15.17, orario in cui è stato allertato il 118, in via Sant'Apollinare a Desio, in provincia di Monza e Brianza: i due uomo, di 49 e uno di 57 anni, sono precipitati da un'altezza di 6 metri, riportando, a causa dell'impatto con il suolo, traumi al bacino e al volto. L'operaio più anziano è stato portato in elicottero in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano, mentre il 49enne al San Gerardo di Monza, anche lui in codice giallo.