Trenord apre le candidature per macchinisti e project manager edile: quali sono i requisiti richiesti Il 3 gennaio 2024 Trenord apre le candidature per macchinisti e un project manager edile. Tra i requisiti richiesti la disponibilità a spostarsi per la regione Lombardia e flessibilità oraria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Trenord cerca nuovi macchinisti e un project manager edile. Dalle 11 di mercoledì 3 gennaio 2024 si può inviare la propria candidatura ed è possibile partecipare alla selezione fino al 31 gennaio. Per chi è interessato, è sufficiente controllare di avere i requisiti richiesti e seguire le indicazioni che saranno pubblicate nella sezione ‘Lavora con noi' del sito trenord.it. I nuovi macchinisti dovranno essere in possesso di un diploma di scuola media superiore ed essere disponibili a spostarsi per la Lombardia e le zone limitrofe. Il project manager edile, invece, deve essere laureato in Ingegneria Edile, Civile o in Architettura e deve avere un'esperienza pregressa di almeno 3-5 anni.

I requisiti per i posti da macchinisti

Il macchinista è il responsabile della conduzione dei treni e nel suo lavoro si trova in costante collaborazione con il capotreno e la sala operativa. Trenord richiede a chi intende partecipare alla selezioni di essere in possesso di un diploma di quinquennale di scuola media superiore. Non è richiesta ma è preferibile la residenza in Lombardia e un'esperienza nel settore tecnico. Inoltre, ai candidati si chiede la disponibilità a spostarsi nella regione lombarda e in quelle limitrofe, oltre alla flessibilità oraria, attitudine al problem solving, precisione, forte senso di responsabilità, tenuta emotiva e propensione al lavoro di squadra.

Chi verrà selezionato potrà partecipare al corso di formazione che organizza Trenord. Questo consentirà l'acquisizione delle competenze necessarie al lavoro e il conseguimento della Licenza Europea e Certificato Complementare A4/B1, che avrà durata di circa 6 mesi. Prima di entrare in servizio, i professionisti sosterranno un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta di 5 mesi.

Il posto da project manager edile

Il project manager edile, invece, sarà inserito nel team che supporta il Responsabile Manutenzione Asset, Impianti e Attrezzature nella gestione, pianificazione e controllo delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili. In questo caso, il candidato deve essere in possesso di una laurea in Ingegneria Edile, Civile o in Architettura.

Oltre a questo, è richiesta un'esperienza di 3-5 anni nel ruolo, la conoscenza della normativa sulla sicurezza dei cantieri del D.lgs 81, della lingua inglese, del pacchetto Office e di Autocad. La sede di lavoro è a Rho Fiera Milano, ma anche per questa posizione è richiesta la disponibilità a trasferte giornaliere negli impianti Trenord dislocati a Milano e in tutta la Lombardia.