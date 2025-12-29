Treno investe una persona in Valcamonica: circolazione interrotta, ritardi fino a 40 minuti

Un treno ha urtato una persona tra Breno e Cividate Camuno nel tardo pomeriggio del 29 dicembre. La direttrice Brescia-Edolo è stata interrotta e i ritardi sono arrivati fino a 40 minuti.

Foto di repertorio

Una persona è stata investita da un treno nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, tra Breno e Cividate Camuno in Valcamonica (in provincia di Brescia). Le sue generalità non sono ancora state rese note, ma intanto la circolazione ferroviaria sulla direttrice Brescia – Iseo – Edolo è stata interrotta. I carabinieri della Compagnia di Breno, insieme agli agenti della polizia ferroviaria regionale, stanno eseguendo i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'incidente si è verificato intorno alle 19:30 del 29 dicembre, sulla tratta compresa tra i comuni di Breno e Cividate Camuno, non lontano dalle sponde del fiume Oglio. Sul posto sono stati inviati con la massima urgenza i sanitari con un'auto medica e un'ambulanza.

Sulla dinamica sono ancora in corso i vari accertamenti da parte delle forze dell'ordine, mentre i vigili del fuoco del Comando di Brescia si sono occupati di mettere al sicuro l'area. A investire la persona sarebbe stato il convoglio diretto a Brescia. Come indicato sul sito di Trenord, la circolazione della direttrice è interrotta e, al momento, i ritardi accumulati arrivano fino ai 40 minuti.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che il treno abbia solo urtato un uomo, riuscendo a evitare conseguenze più gravi. Il passeggero era salito a bordo di un convoglio a Brescia ed era sceso a Breno. Dopodiché si era incamminato verso Cividate seguendo i binari ma, all'altezza di Malegno, è stato toccato dal treno in transito. Dai successivi accertamenti dei sanitari, è stato confermato che in realtà è rimasto illeso e ha anche rifiutato il ricovero in ospedale.