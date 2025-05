Treno travolge e uccide una persona alla stazione di Desio: cancellazioni e circolazione sospesa tra Monza e Sondrio

video suggerito

Immagine di repertorio

Questa mattina una persona è morta investita da un treno alla stazione di Desio, in provincia di Monza e Brianza. L'intervento dei soccorsi, arrivati con urgenza sul posto dell'incidente, e successivamente dell'autorità giudiziaria ha provocato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Monza e Seregno, con ritardi e cancellazioni di alcuni treni Eurocity provenienti o diretti a Zurigo oppure con destinazione Francoforte.

L'incidente è avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 7 maggio, poco prima delle 11:00. Stando alle prime ricostruzioni, per motivi ancora da chiarire una persona sarebbe stata investita da un treno in transito, il numero 25514 partito dal Milano Centrale alle 10:43 e diretto a Locarno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dall'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Per la vittima non c'è stato nulla da fare e gli operatori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo quanto riferito da Areu, però, il personale sanitario avrebbe soccorso anche un uomo di 47 anni.

Nella stazione di Desio sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Monza, i Carabinieri della compagnia di Desio e la Polizia Ferroviaria Regionale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'intervento dei sanitari e delle autorità ha comportato la chiusura della circolazione ferroviaria tra Monza e Seregno, con modifiche e cancellazioni per alcuni treni Eurocity, come segnalato nell'ultimo aggiornamento sul sito ufficiale di Trenitalia:

EC 33 Zürich Hauptbahnhof (8:33) – Chiasso – Venezia Santa Lucia (14:42) : il treno oggi è cancellato tra Como San Giovanni e Milano Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

: il treno oggi è cancellato tra Como San Giovanni e Milano Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Eurocity 13 Zürich Hauptbahnhof (9:33) – Chiasso – Milano Centrale (12:50) : il treno oggi è cancellato tra Chiasso e Milano. I passeggeri in partenza da Chiasso e Como San Giovanni possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

: il treno oggi è cancellato tra Chiasso e Milano. I passeggeri in partenza da Chiasso e Como San Giovanni possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. EC 35 Zürich Hauptbahnhof (10:33) – Chiasso – Genova Piazza Principe (15:57): il treno oggi è cancellato tra Chiasso e Genova. I passeggeri in partenza da: Chiasso possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; Milano Lambrate possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Milano Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno IC 763 Milano Centrale (16:05) – Livorno Centrale (20:40); Milano Rogoredo e Pavia possono utilizzare con il treno IC 763 Milano Centrale (16:05) – Livorno Centrale (20:40) .

il treno oggi è cancellato tra Chiasso e Genova. I passeggeri in partenza da: Chiasso possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; Milano Lambrate possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Milano Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno Milano Rogoredo e Pavia possono utilizzare con il treno . EC 150 Milano Centrale (11:10) – Chiasso – Frankfurt am Main Hauptbahnhof (18:44) : il treno oggi ha origine da Como San Giovanni. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

: il treno oggi ha origine da Como San Giovanni. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. EC 16 Milano Centrale (13:10) – Chiasso – Zürich Hauptbahnhof (16:27) : il treno oggi è cancellato tra Milano Centrale e Chiasso. I passeggeri in partenza da Milano Centrale e Como San Giovanni possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

: il treno oggi è cancellato tra Milano Centrale e Chiasso. I passeggeri in partenza da Milano Centrale e Como San Giovanni possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. EC 34 Genova Piazza Principe (18:09) – Chiasso – Zürich Hauptbahnhof (23:27): il treno oggi è cancellato tra Genova e Chiasso. I passeggeri in partenza da: Genova Piazza Principe, Tortona, Pavia e Milano Rogoredo possono utilizzare il treno IC 680 La Spezia Centrale (16:38) – Milano Centrale (20:05) fino a Milano Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; Milano Lambrate e Como San Giovanni possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

(Articolo in aggiornamento)