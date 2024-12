video suggerito

Treno travolge e uccide un uomo a Brescia: ritardi fino a 40 minuti sulla linea Verona-Milano Nel primo pomeriggio del 29 dicembre è stato trovato il corpo senza vita di un uomo lungo i binari nel Bresciano. Le forze dell’ordine sono al lavoro e Trenord ha comunicato ritardi fino a 40 minuti sulla linea Verona-Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 dicembre, lungo i binari nel tratto tra Brescia e Rezzato. A dare l'allarme è stato un macchinista poco dopo le 13, ma non è chiaro quando sia avvenuto l'incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polfer, della polizia scientifica e vigili del fuoco. Per consentire l'intervento delle forze dell'ordine, i treni viaggiano su un unico binario e questo sta provocando pesanti disagi lungo la linea Verona-Brescia-Milano. L'ultimo aggiornamento pubblicato da Trenord alle 16:12 indica ritardi che possono raggiungere i 40 minuti.

Stando a una prima valutazione, l'uomo sarebbe stato colpito da dietro da un convoglio, all'altezza della spalla sinistra. Non è stato ancora possibile stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario e, per il momento, nemmeno quando questo si sarebbe verificato. L'allarme è stato lanciato dopo le 13 del 29 dicembre da un macchinista di un convoglio in transito, ma l'uomo potrebbe essere stato travolto in mattinata o nella serata di ieri.

La vittima avrebbe all'incirca 36 anni, ma gli agenti della scientifica sono ancora al lavoro per risalire alla sua identità. Sul luogo dell'incidente, nel tratto tra Brescia e Rezzato, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e la polizia ferroviaria per indagare sulla dinamica di quanto accaduto.

Leggi anche Donna travolta da un treno al passaggio a livello a Monza: è gravissima

Intanto, il sito di Trenord viene aggiornato costantemente per fornire ai viaggiatori informazioni sui tempi di percorrenza della linea Verona-Brescia-Milano. Il treno che era partito da Milano Centrale alle 12:25 ed era diretto a Verona Porta Nuova (14:17) è stato fatto fermare a Brescia, con i passeggeri che sono stati fatti salire a bordo di un altro convoglio. Alle 16:12 l'azienda che gestisce il traffico ferroviario in Lombardia ha segnalato ritardi fino a 40 minuti.