Tre ragazzini minacciano e rapinano con un coltello un gruppo di coetanei: tre arresti a Saronno

L’episodio si è verificato intorno alle 23.30 del 21 luglio scorso, in pieno centro a Saronno (Varese).

Tre ragazzini avrebbero accerchiato e minacciato con un coltello a serramanico un gruppo di coetanei per farsi consegnare denaro e oggetti di valore. L'episodio si è verificato intorno alle 23.30 del 21 luglio scorso, in pieno centro a Saronno (Varese).

Stando a quanto si apprende, le vittime alla vista del coltello si sarebbero impauriti e non avrebbero opposto resistenza. Così la baby gang ha avuto modo di fare razzia di quanto più denaro possibile.

L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto, poco dopo, è giunta una pattuglia dei carabinieri della locale stazione di servizio che ha individuato i rapinatori proprio nel momento in cui erano intenti a fuggire a bordo di un'auto.

A seguito di tutti i controlli e accertamenti i tre giovanissimi sono stati arrestati. Dalla perquisizione effettuata dai militari sono emersi un coltello a scatto, una pistola giocattolo senza tappo rosso e un passamontagna.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Al termine delle formalità di rito, i tre sono stati arrestati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria di Busto Arsizio (Varese).

Al momento non si conosce l'identità dei responsabili né se fossero originari di Saranno oppure di un'altra l0calità. I militari stanno svolgendo approfondimenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.