Tre auto si schiantano sulla Provinciale: tra i passeggeri c’è anche un bimbo di un anno Tre persone sono finite al pronto soccorso per uno schianto che ha visto coinvolte tre autovetture in provincia di Brescia. Tra i passeggeri anche un bambino di un anno.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un terribile scontro tra automobili si è verificato questa mattina, giovedì 13 ottobre, sulla strada provinciale 9 Quinzanese, in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenute tre ambulanze per prestare soccorso ai feriti, tra cui un bambino di un anno.

Lo schianto sulla Provinciale intorno alle 7 di mattina

L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le ore 7 sulla provinciale che collega Brescia a Quinzano, nel territorio del comune di Barbarica. Secondo quanto ricostruito al momento, sarebbero tre le auto che si sono scontrate all'altezza della zona industriale e del tratto di strada che conduce all'agriturismo Fenilgrande di via Cascina Grande.

Dopo lo schianto, un'auto è finita fuori strada nei campi adiacenti, mentre le altre due hanno riportato gravi danni. Nella carambola, una di queste, una station wagon, ha sfondato il guardrail.

Sul posto sono intervenuti d'urgenza i soccorsi, tre ambulanze e un'automedica e i Vigili del Fuoco di Brescia, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) di Regione Lombardia.

Anche un bimbo di un anno tra i feriti

Alcuni testimoni hanno raccontato del delicato lavoro dei pompieri per estrarre le due persone a bordo della station wagon. I sanitari hanno riscontrato loro seri traumi e li hanno trasferiti in codice rosso all'ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza di Brescia. All'arrivo nei pronto soccorso le loro condizioni sono state dichiarate non critiche e l'emergenza è stata declassata al colore giallo.

Tra i passeggeri delle auto coinvolte nel incidente stradale ci sarebbe anche un bambino di appena un anno che non avrebbe riportato ferite gravi.

La strada rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi ai feriti e i rilievi dei Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e attribuirne le responsabilità. La circolazione è ora ripresa regolarmente.