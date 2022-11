Bimbo di tre mesi intrappolato nell’auto della madre: così i carabinieri lo hanno salvato Un bambino di tre mesi è rimasto bloccato in auto a Chiari: i carabinieri sono riusciti a liberarlo e affidarlo alle cure della madre.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata la questione di un attimo. Un momento di distrazione che le ha procurato angoscia e terrore. A vivere tutto questo è una giovane madre di Chiari, comune in provincia di Brescia. La donna aveva appena sistemato il figlio di appena tre mesi sul seggiolone della sua auto. Nel farlo ha lasciato le chiavi nell'abitacolo. Inavvertitamente ha chiuso il veicolo e non è più riuscita ad aprirlo.

L'episodio risale a oggi, giovedì 10 novembre 2022. La ragazza aveva appena finito di fare la spesa. Con il neonato e le buste, aveva raggiunto la sua vettura. Dopo averla aperta e aver sistemato il figlioletto, ha chiuso inavvertitamente la portiera. Le è bastato un tentativo e uno sguardo per capire di aver lasciato le uniche chiavi che aveva nell'abitacolo.

I carabinieri hanno distrutto il vetro dell'auto

Disperata, ha chiamato immediatamente il numero unico delle emergenze 112. I militari del comando di Chiari sono arrivati in pochissimi minuti. Hanno rassicurato la donna e, una volta valutata la situazione, le hanno chiesto se potevano infrangere un finestrino della macchina. La madre non ha esitato nemmeno un attimo e ha dato subito l'autorizzazione. I carabinieri ne hanno distrutto uno e sono riusciti ad aprire le portiere.

Il neonato è stato poi affidato all'abbraccio della madre che ha potuto così tranquillizzarsi. Il piccolo è stato poi visitato dai medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari hanno confermato che fosse in ottime condizioni di salute e che non fosse necessaria alcuna visita medica. Anche la donna, nonostante il grande spavento, era in buone condizioni.