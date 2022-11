“Così ho salvato la vita a una donna prima che le fiamme la divorassero”, il racconto del carabiniere Andrea Il carabiniere scelto Andrea Drago ha soccorso e salvato una donna dall’esplosione della sua auto. A Fanpage.it racconta quello che è successo.

A cura di Giorgia Venturini

Il carabiniere scelto Andrea Drago

È il carabiniere scelto Andrea Drago l'uomo che ha soccorso e salvato una donna dall'esplosione della sua auto nel pomeriggio di mercoledì 2 novembre.

Aveva appena staccato il turno dalla stazione dei carabinieri di Castel Goffredo (Mantova) dove è in servizio da quattro anni e stava tornando a casa quando è accaduto tutto. Il militare Andrea Drago racconta quello che è successo a Fanpage.it.

Un intervento tempestivo che ha salvato una vita. Cosa ha visto?

Avevo terminato il mio turno di servizio e stavo tornando a casa. Stavo guidando quando mi sono accorto che c'era diverso traffico. A un certo punto ho visto una macchina in un fosso che stava iniziando a prendere fuoco.

Non erano ancora arrivati i soccorsi. Mi sono avvicinato e ho visto che all'interno dell'autovettura c'era una donna in difficoltà. Non riusciva a muoversi e quindi a uscire dall'auto.

Così ha agito immediatamente…

Ho contattato la centrale operativa per accertarmi che stessero arrivando i soccorsi e chiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. Mentre assistevo la donna e chiamavo mi sono accorto che la parte posteriore della macchina aveva iniziato a prendere fuoco.

Capendo la gravità di quanto stava accadendo ho deciso immediatamente di entrare all'interno del fosso e, grazie anche all'ausilio di un passante che è stato fondamentale, siamo riusciti in pochi minuti a mettere in salvo l'automobilista.

Come sono avvenute le operazioni di soccorso?

Abbiamo estratto la donna dal vetro anteriore della macchina il più velocemente possibile perché le fiamme stavano divampando anche all'interno dell'auto. Una volta fuori l'abbiamo portata in un campo vicino. Abbiamo visto la macchina completamente avvolta dalle fiamme.

Dopo qualche minuto di attesa è arrivata sul posto l'ambulanza insieme a un elisoccorso. La donna è sempre stata cosciente e le parlavo durante tutte le operazioni di soccorso per mantenerla sveglia.

Ha mantenuto lucidità e sangue freddo. La donna è stata fortunata a incontrare un carabiniere.

In queste situazioni prevale subito il senso del dovere nei confronti di una persona che in quel momento è in difficoltà e ha bisogno di una mano. Viene istintivo aiutare gli altri quando hanno bisogno. E questo è il nostro compito.

Cosa si prova ad avere salvato una vita?

Una grande soddisfazione.

Le sono mai capitati episodi simili in passato?

Casi simili a questo mai. Ma ogni giorno noi carabinieri aiutiamo le persone, che sia magari una signora che ha bisogno di conforto quando ha subito magari un furto oppure una donna che è vittima di violenza di genere. Noi siamo lì per le persone, non contro le persone.

Sono tante le attività che noi svolgiamo ogni giorno. Poi in questo particolare incidente ho dovuto reagire immediatamente per salvare la vita alla donna.

Quali consigli darebbe a una persona che si trova a gestire una situazione simile?

La prima cosa da fare è chiamare i soccorsi. Poi è necessario mettere in sicurezza la vita e preservare la sua salute. Una volta fatto questo è necessario attendere i soccorsi, ovvero chi sa bene come intervenire.

Fondamentale l'intervento anche dell'altro automobilista

Devo ringraziare molto la persona che si è catapultata insieme a me a prestare soccorso. Si è rivelata fondamentale per portare la donna in salvo perché da soli non si riescono a fare molte cose. Con altri è molto più semplice. Quel passante che poi ho ringraziato è stato fondamentale.