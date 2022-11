Donna esce fuori strada e la macchina prende fuoco: salvata da un carabiniere fuori servizio Una donna è stata salvata da un carabiniere fuori servizio perché rimasta incastrata nella sua auto dopo essere uscita di strada. Il militare, grazie all’aiuto anche di un passante, ha salvato la donna prima che l’auto esplodesse.

A cura di Giorgia Venturini

Ha notato una donna intrappolata nella sua auto dopo che era uscita fuori strada. Così, senza pensarci due volte, è sceso dalla macchina ed è corso a prestare soccorso. A salvare la donna è stato un carabiniere fuori servizio: ha estratto la donna dalla vettura, riuscendo a salvarla dalla fiamme.

La dinamica dell'incidente

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, nel pomeriggio di ieri mercoledì 2 mercoledì un giovane carabiniere aveva appena staccato il suo turno dalla stazione di Castel Goffredo (Mantova) e stava tornando a casa.

Mentre era alla guida, all'altezza di Casaloldo, si è accorto di una macchina uscita fuori strada ed era finita in un canale ai lati della strada.

Il militare è subito sceso e si è accorto che all'interno dell'auto c'era una donna dolorante e intrappolata. Non riusciva a muoversi per le lesioni riportate dall'incidente. Intanto l'auto stava iniziando a prendere fuoco con il rischio che esplodesse.

I soccorsi del carabiniere e di un passante

Il carabiniere si è così precipitato a trascinarla fuori dall'auto, con l'aiuto anche di un altro passante. Ha estratto la donna dall’abitacolo attraverso il parabrezza che si era frantumato a seguito dell’impatto. Pochi minuti dopo l'auto era completamente avvolta dalla fiamme ed è esplosa.

Intanto sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno poi trasportato la donna in elisoccorso in codice rosso al Poliambulanza di Brescia. Fortunatamente la donna è riuscita a salvarsi grazie al tempestivo intervento del carabiniere e di un altro passante che non hanno esitato neanche un momento a intervenire in aiuto.