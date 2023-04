Uomo travolto e ucciso dalla metropolitana a Milano: disagi sulla linea rossa M1 Un uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato travolto e ucciso da un treno della linea M1, all’altezza della stazione De Angeli: non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente, ma pare che si sia trattato di un gesto volontario.

Metro rossa Milano

Dramma della disperazione oggi in tarda mattinata (intorno alle 12.30) sui binari della metropolitana rossa di Milano. Un uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato travolto e ucciso da un treno della linea M1, all'altezza della stazione De Angeli: non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, ma pare che si sia trattato di un gesto volontario.

Atm ha disposto immediatamente la chiusura del tratto di M1 tra Pagano e Bisceglie: al suo posto un servizio di bus sostitutivi che effettua le medesime fermate della stazioni intermedie. La linea resta invece aperta nella tratta Sesto-Pagano-Rho.

(Articolo in aggiornamento)