Linea rossa della Metro di Milano bloccata dopo Loreto: passeggeri a bordo I treni della linea rossa della metropolitana di Milano sono fermi da dopo la fermata Loreto. Si attende il via libera dalla centrale operativa, ma non è stato reso ancora noto la causa del disagio.

A cura di Enrico Spaccini

Metro rossa Milano

La linea rossa M1 della metropolitana di Milano è ferma. Alcuni passeggeri segnalano che i treni sono fermi almeno da dopo la fermata Loreto, mentre per quanto riguarda la linea verde M2 non sono stati riscontrati disagi di alcun tipo. La comunicazione interna annuncia che si sta attendendo il via libera da parte della centrale operativa.

Il sito di Atm segnala che tra le fermate Villa San Giovanni e Sesto Primo Maggio c'è un guasto agli impianti. L'Azienda trasporti milanesi assicura che il pronto intervento è già al lavoro per ripararlo, ma che l'intera tratta subirà ritardi nei tempi di percorrenza.

Intanto la linea avrebbe ripreso a circolare a velocità molto ridotta.

Articolo in aggiornamento