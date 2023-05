Metro rossa a Milano chiusa tra Pagano e Bisceglie: M1 ferma dopo un tentativo di suicidio Al momento è chiusa la tratta della metropolitana rossa M1 a Milano tra le fermate di Bisceglie e Pagano. Sul resto della linea i treni saranno rallentati: previsti maggiori tempi di attesa.

Metro rossa Milano

Al momento è chiusa la tratta della metropolitana rossa M1 a Milano tra le fermate di Bisceglie e Pagano. La causa, un tentativo di suicidio.

Secondo l'account ufficiale di Atm sono in arrivo bus sostituivi, compatibilmente con le condizioni del traffico. Nelle tratte Sesto-Pagano-Rho la linea è invece normalmente aperta. I treni in viaggio potranno però essere rallentati su tutta la lunghezza del tragitto: per i passeggeri sono previsti maggiori tempi di attesa.