Travolto dal treno vicino alla stazione di Pieve Emanuele nel Milanese: muore un 32enne Un 32enne è morto dopo essere stato travolto da un treno a pochi passi dalla stazione di Pieve Emanuele nel Milanese. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 32enne è deceduto nella notte tra sabato e domenica 5 novembre dopo essere stato travolto da un treno a Pieve Emanuele, nella Città Metropolitana di Milano. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Da una prima ricostruzione, sembra che si trovasse insieme a un amico quando avrebbe provato ad attraversare i binari. Raggiunta la banchina, però, avrebbe perso l'equilibrio finendo sotto il treno che stava passando in quel momento. L'uomo sarebbe morto prima dell'arrivo dei soccorsi per le gravi ferite riportate.

La telefonata al centro unico per le emergenze è arrivata intorno alle 00:30 di sabato 4 novembre. L'allarme arrivato al 112 parlava di una persona che era stata appena travolta da un treno lungo i binari vicino alla stazione di Pieve Emanuele, nell'hinterland milanese al confine con Pavia.

Sul posto sono state inviate ambulanza e automedica, insieme a un mezzo dei vigili del fuoco. Al loro arrivo, però, l'uomo identificato in un 32enne di origine ecuadoregna residente a Vidigulfo nel Pavese era già deceduto a causa delle ferite riportate nell'impatto contro il convoglio. Sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica di quanto accaduto e per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Pieve Emanuele, gli agenti della polizia ferroviaria, i sanitari del 118 e il magistrato di turno.

Stando a quanto ricostruito, pare che il 32enne si trovasse in compagnia di un amico quando avrebbe provato ad attraversare i binari. Una volta raggiunta la banchina, però, avrebbe perso l'equilibrio finendo sotto il convoglio Trenord Milano-Voghera che è passato in quel momento. Il 32enne è morto all'impatto, mentre il suo amico è rimasto illeso.