Travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici: grave un ragazzo di 18 anni Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Policlinico di Milano: il giovane era in sella alla sua bici quando è stato travolto da un’auto. Adesso sembrerebbe essere in coma. Sul posto anche le forze dell’ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Grave incidente a Milano: un ragazzo di 18 anni è stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bici. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il 18enne sia in coma. Il giovane infatti avrebbe riportato un trauma cranico. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il ragazzo ricoverato in ospedale: è in coma

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivato alle 15.42: sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica. Dopo aver fornito le prime cure sul luogo dell'incidente, verificatori in largo Paolo d'Ancona, gli operatori hanno optato per il trasferimento all'ospedale Policlinico in codice rosso. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di capire cosa sia successo e accertare eventuali responsabilità.

Incidente stradale a Mantova, muore un giovane di 21 anni

Questa notte invece si è verificato un terribile incidente stradale: a Mantova, in via Ostiglia, un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo che il suo furgoncino ha investito un camion. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il 21enne non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppe gravi ed è morto poco dopo l'impatto. L'incidente è stato talmente violento che il furgoncino sul quale viaggiava, si è accartocciato e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il 64enne che guidava invece il camion, è rimasto illeso.