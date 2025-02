video suggerito

Travolto da un'auto mentre è in bici: vicepresidente dell'Avis di Palazzolo muore dopo 4 mesi Giuseppe Pellizzari è morto in ospedale 4 mesi dopo essere stato travolto da un'auto. Il 67enne era volontario e vicepresidente della sezione Avis di Palazzolo (Brescia).

A cura di Enrico Spaccini

Giuseppe Pellizzari (foto da Facebook)

È morto dopo quattro mesi di ricovero Giuseppe Pellizzari, il 67enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lo scorso 21 ottobre a Palazzolo sull'Oglio (in provincia di Brescia). Vicepresidente della sezione locale Avis, stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da un'auto. Le condizioni di Pellizzari erano apparse subito gravi. Dopo un primo ricovero all'ospedale Papa Giovanni XXIII, il 67enne era stato trasferito al Don Gnocchi di Rovato dove è deceduto lo scorso 18 febbraio.

Stando a quanto ricostruito, Pellizzari stava andando in bicicletta da casa sua verso la sede di Avis, nella frazione San Pancrazio di Palazzolo. Arrivato nei pressi della rotonda vicina al cimitero, intorno alle 14 di lunedì 21 ottobre lungo la sp469, era stato travolto da una Panda condotta da un 80enne di Pontoglio. I sanitari lo avevano trasportato con la massima urgenza in ospedale per un trauma cranico e per le ferite considerate subito molto gravi. Il 67enne è deceduto dopo circa quattro mesi di ricovero. Le indagini dell'incidente sono state affidate alla polizia locale di Palazzolo, intervenuta per i rilievi del caso. Ora l'80enne che guidava la Panda potrebbe essere accusato di omicidio stradale.

Pellizzari era molto conosciuto a Palazzolo soprattutto nel mondo del volontariato. Il 67enne, infatti era vicepresidente della sezione locale Avis, oltre che donatore di sangue, dopo essere stato anche consigliere. Classe 1957, aveva lavorato per anni come operaio ed era andato in pensione nel 2016. I funerali si terranno venerdì 21 febbraio presso la chiesa di San Giuseppe a Palazzolo.