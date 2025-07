Travolto da un’auto mentre cammina sul marciapiede a Pioltello: grave un 31enne

Un uomo di 31 anni è stato investito da un’auto mentre si trovava sul marciapiede nel centro di Pioltello (Milano). Il 31enne è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale San Gerardo Monza in gravi condizioni.

Nel corso della giornata di oggi, giovedì 31 luglio, un uomo di 31 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava sul marciapiede nel centro di Pioltello, un comune a pochi chilometri da Milano. Il 31enne è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale San Gerardo Monza in gravi condizioni.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 12:52 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri e la polizia locale di Pioltello.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l’incidente si sarebbe verificato all'altezza del civico numero 47 di via Mozart quando il 31enne sarebbe stato investito da un'auto guidata da un 30enne mentre si trovava sul marciapiede che costeggia i giardinetti della città. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso immediatamente di trasportare il 31enne in ospedale in gravi condizioni, ma apparentemente non in pericolo di vita.

L'uomo alla guida dell'auto avrebbe spiegato agli agenti che sono intervenuti di aver perso il controllo della propria Lancia Musa. Spetterà, però, alle forze dell'ordine eseguire tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda così da fare chiarezza su quanto accaduto e accertare la responsabilità di tutte le persone coinvolte.