Travolta e uccisa mentre tornava a casa: il dolore degli amici e colleghi di Daniela La donna è stata investita in un tratto poco illuminato vicino la sua abitazione. Domani si svolgeranno i funerali.

A cura di Ilaria Quattrone

La donna morta mentre tornava a casa

Daniela Bertazzoli aveva 60 anni. È morta venerdì scorso mentre tornava a casa travolta da un'automobile. L'incidente si è verificato a Capriolo, comune in provincia di Brescia. Domani pomeriggio, mercoledì 15 dicembre, saranno celebrati i funerali. La notizia della sua morte ha sconvolto famigliari, amici e colleghi di lavoro. Daniela infatti era benvoluta da tutti.

La donna travolta da un'auto in un tratto poco illuminato

L'incidente si è verificato a pochi metri da casa sua. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, intervenuti sul posto e che hanno fatto tutti i rilievi del caso, la donna si trovava intorno alle 17 lungo la strada provinciale 469. A un certo punto, in un punto non illuminato, è stata trovata da una Bmw X1. L'auto era guidata da un uomo di quarant'anni. Sul posto erano presenti anche gli operatori sanitari del 118: la 60enne è stata trasferita in ospedale in codice rosso. Per farlo è stato utilizzato un elicottero. Una volta arrivati in ospedale, Daniela è morta poco dopo.

Il cordoglio e il ricordo dei colleghi della scuola media

Nata e cresciuta a Sarnico, si era trasferita e lavorava a Capriolo come collaboratrice scolastica delle scuole medie di via Fossadelli. Sul sito della scuola è stato scritto: "La tua morte inattesa e rapida lascia un grande vuoto nella nostra scuola. Siamo profondamente addolorati e scossi per quanto accaduto. Ciao Daniela, grazie per l'amore e la dedizione che hai sempre dimostrato a noi tutti e ai ragazzi". I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa di Capriolo. La salma si trova alla Casa del Commiato Eredi Foglia.