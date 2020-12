Tragico incidente stradale in provincia di Cremona ha provocato la morte di una donna di 31 anni.

Donna di 31 anni travolta e uccisa sulla statale

È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 22 dicembre, alle 17.30, sulla strada statale 420 a Casalmaggiore. Stando alla prima ricostruzione la vittima, una cittadina albanese residente in città, era in sella alla sua bicicletta quando un'auto in arrivo da Sabbioneta l'ha travolta, per cause ancora da chiarire.

Era in bicicletta, investita e morta sul colpo

L'urto terrificante non ha dato scampo alla giovane. Sul posto, stando a quanto riferito da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza), sono state inviate d'urgenza un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nessuna conseguenza per la conducente dell'auto, una 56enne.

Allertati gli agenti della polizia stradale di Casalmaggiore, i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e la viabilità. Restano da definire la dinamica e le eventuali responsabilità. Nello stesso punto un anno fa si era verificato un altro incidente.