Travolta da un’auto mentre attraversa la strada: morta una 37enne, era madre di due bimbi Una donna di 37 anni stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’auto: è morta questa mattina a Mantova, aveva due figli.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente stradale, in provincia di Mantova. Una donna di 37 anni, Saini Barthi, è stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada provinciale. La donna era madre di due bimbi piccoli. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, sabato 23 luglio, ma la 37enne è morta questa mattina in ospedale.

Il conducente non è riuscito a evitarla

In base alle ricostruzioni elaborate fino a questo momento dalle forze dell'ordine, la donna si trovava in via Salvador Allende in un punto poco illuminato. All'altezza dello stabilimento della Bondioli Pavese, è stata investita da una Citroen C3. Alla guida c'era un uomo anche lui di 37 anni: a causa dell'impatto, la donna è finita in un fossato. In base alle sue parole, l'uomo non è riuscito a frenare per evitare l'impatto.

Sempre a Mantova un 44enne è morto in un incidente

Nella stessa serata, a Roverbella (sempre Mantova), un uomo di 44 anni è morto sempre per un incidente stradale: era alla guida di uno scooter quando è finito in un fossato. Il 44enne, in base agli elementi raccolti, aveva causato poco prima un altro incidente: aveva infatti colpito la fiancata di un'auto. Invece di fermarsi, era scappato e la donna che si trovava alla guida del veicolo investito lo ha inseguito. A un certo punto il 44enne ha perso il controllo dello scooter ed è caduto morendo poi sul colpo.

Una settimana fa la morte del 16enne Kara

Solo una settimana prima, sempre nel Mantovano, è morto Karanvir Singh di Pegognaga. Il 16enne si trovava in sella alla sua bicicletta quando, sempre in un tratto poco illuminato, è stato travolto da un'auto ed è morto.