Travolto e ucciso mentre era in bici a San Benedetto Po: chi era Karandir Singh, morto a 16 anni Il ragazzo, 17 anni da compiere, è stato travolto e ucciso da un’automobile mentre era in sella alla sua bicicletta e percorreva una strada di San Benedetto Po, comune nel Mantovano.

A cura di Enrico Tata

Karandir Singh, studente di origini indiane. Avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 26 luglio. Questa l'identità del ragazzo travolto e ucciso da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta e percorreva una strada di San Benedetto Po, comune nel Mantovano. Karandir abitava con i genitori a Pegognaga, un paese che si trova a meno di dieci chilometri dal luogo dov'è avvenuto l'incidente. "Una terribile notizia colpisce la nostra comunità. Un incidente avvenuto nella notte, in territorio di San Benedetto Po, di cui è rimasto vittima un ragazzo minorenne pegognaghese. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto. Adesso è il momento di stringerci alla famiglia e pregare per loro", ha scritto su Facebook il sindaco di Pegognaga, Matteo Zilocchi. Al Corriere della Sera il primo cittadino ha aggiunto: "La famiglia di Karandir è molto ben voluta e abita quasi in centro. Nelle prossime ore incontrerò i genitori del ragazzo e valuteremo insieme se e quando proclamare il lutto cittadino: deve essere una decisione condivisa anche da loro".

Il drammatico incidente in cui è morto Karandir

Stava andando in una discoteca sul Po ed era l'ultimo del gruppetto di ragazzi in bici. La strada che percorrevano è priva di illuminazione pubblica. Karandir è stato travolto in pieno da un'automobile e sbalzato nella scarpata a lato della carreggiata. La macchina si è allontanata in un primo momento, poi il conducente è tornato sul luogo dell'incidente. Il 16enne è morto, gli amici sono caduti riportando lievi escoriazioni. A bordo della vettura, stando a quanto si apprende, c'erano due persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo del ragazzo, i carabinieri del Comando di Mantova e i sanitari del 118, che hanno soccorso i due amici del ragazzo. La salma di Karandir è stata trasferita alla camera mortuaria dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.