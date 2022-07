Auto travolge e uccide un 16enne in bici, il suo corpo trovato in fondo a una scarpata Tragedia nel Mantovano dove un ragazzino di 16 anni è stato travolto e ucciso da un’auto ieri notte mentre si trovava a bordo della propria bici lungo la strada provinciale 42.

Immagine di repertorio

Ancora sangue sulle strade della Lombardia. Questa notte, a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, si è consumata l'ennesima tragedia che ha strappato alla vita un ragazzo di appena 16 anni. Il giovane è stato travolto e ucciso da un'auto mentre si trovava in bicicletta con due amici lungo la strada provinciale 42. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Sedicenne travolto e ucciso da un'auto nel Mantovano

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo pochi minuti prima della mezzanotte. Una chiamata di soccorso ha raggiunto il centralino del numero unico per le emergenze 112 avvisando del grave impatto tra la quattro ruote e la bici su cui viaggiava il ragazzo. Sul posto, il 118 regionale ha inviato due ambulanze e un'automedica ma, al loro arrivo, gli equipaggi dei mezzi di soccorso non hanno potuto fare altro che constatare in loco il decesso del ragazzino di origini indiane.

Il corpo del giovane trovato in fondo a una scarpata

Sul luogo del tragico sinistro sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Mantova e i vigili del fuoco. Secondo le primissime informazioni filtrate, pare che l'auto, una Toyota Rav 4 guidata da una donna, abbia travolto il 16enne facendolo sbalzare dalla bici. Il suo corpo, è stato ritrovato in una scarpata limitrofa alla carreggiata. Al momento non ci sono dettagli sull'esatta dinamica. L'unica cosa certa, è che quel tratto di strada è privo di illuminazione. I rilievi e le indagini dei militari, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, faranno luce su quanto accaduto.