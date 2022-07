Ragazzino di 16 anni travolto e ucciso in bici, i genitori: “Stavamo preparando la festa di compleanno” Kharamveer Singh è il 16enne travolto da un’auto mentre si trovava in bici: il 26 luglio avrebbe compiuto 17 anni. La famiglia stava preparando con lui la sua festa.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 26 luglio: Kharamveer Singh, residente a Pegognaga (Mantova), è il ragazzino che è stato travolto da un'auto mentre era in bici. Il 16enne frequentava il centro formazione professionale Bassa Reggiana di Guastella, che si trova in provincia di Reggio Emilia. Aveva concluso da poco il secondo anno di meccanica.

Gli amici: Era un'anima libera

Kharamveer lascia la madre, il padre dipendente agricolo e la sorella appena diplomata al liceo di Scienze Umane di Suzarra, comune del Mantovano. La famiglia abitava in via Bruno Rossi, 4. Attorno a loro, si è stratta tutta la comunità indiana di Pegognaga. Socievole e sempre disponibile, gli amici lo ricordano come "un'anima libera". Ancora oggi non c'è una data cerca per i funerali: la salma si trova nella camera ardente dell'ospedale Carlo Poma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La dinamica dell'incidente

In quella tragica sera, il 16enne stava andando con alcuni amici in una discoteca. Si trovava su una strada poco illuminata, nel territorio di San Benedetto del Po (Mantova). A un certo punto è stato travolto da un'automobile mentre. Il conducente si è reso conto di quanto accaduto solo dopo alcuni metri: sarebbe infatti tornato sul luogo dell'incidente.

L'auto e la bici sotto sequestro

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mantova e gli operatori sanitari del 118. I primi hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità mentre i secondi non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 16enne. L'auto e la bicicletta sono entrambe sotto sequestro.