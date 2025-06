video suggerito

Travolge una bici con in sella mamma e figlio di 3 anni e poi scappa: trovato e denunciato Incidente stradale a Borgo Mantovano (Mantova): un uomo di 53 anni ha travolto una donna e il figlio di 3 anni che erano in bici. Dopo averlo fatto è scappato. I carabinieri lo hanno trovato e denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di martedì 3 giugno si è verificato un incidente stradale a Borgo Mantovano, comune che si trova in provincia di Mantova. Un uomo, che si trovava alla guida della sua automobile, ha investito una donna e il figlioletto di tre anni e poi è scappato. I carabinieri lo hanno rintracciato e lo hanno portato via.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto lungo via Brodolini. In sella alla bicicletta c'era una donna di 36 anni che era con il suo piccolo di appena tre anni. Dopo averli travolti, il conducente alla guida dell'automobile ha accelerato: invece di prestargli soccorso, è scappato via. Fortunatamente qualcuno ha chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto.

I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure del caso. Poi hanno trasferito la donna e il figlio in ospedale. La prima ha riportato una prognosi di dieci giorni a seguito delle lesioni riportate. Il piccolo invece è rimasto illeso. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e risalire all'identità del pirata della strada. Grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile risalire al volto del responsabile.

È un uomo di 53 anni, originario di Borgo Mantovano. L'uomo dovrà rispondere di fuga e omissione di soccorso. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati e al 53enne è stata ritirata la patente..