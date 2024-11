video suggerito

Travolge un motociclista e lo lascia ferito in strada: automobilista denunciato per omissione di soccorso La polizia locale ha rintracciato l'uomo che, lo scorso 10 novembre, dopo aver investito un motociclista è fuggito senza chiamare i soccorsi.

A cura di Enrico Spaccini

È stato individuato l'uomo che lo scorso 10 novembre era alla guida dell'auto che ha investito un motociclista a Cinisello Balsamo (nella Città Metropolitana di Milano) ed è fuggito lasciandolo ferito sull'asfalto. Grazie ai sistemi di videosorveglianza e alle tracce lasciate lungo il percorso, l'auto è stata rintracciata a Cologno Monzese e il proprietario identificato. L'automobilista dovrà rispondere di omissione di soccorso.

L'incidente era avvenuto nella notte del 10 novembre scorso lungo viale Rinascita a Cinisello Balsamo. Con una dinamica che è ancora in fase di accertamento, un'auto ha investito un motociclista facendolo cadere. Il conducente della vettura, invece che fermarsi e allertare i soccorsi, è ripartito lasciando il ferito sull'asfalto. La vittima dello schianto è stata, poi, medicata dai sanitari del 118 che, nel frattempo, avevano avvertito la pattuglia notturna della polizia locale.

Gli agenti, terminati i primi rilievi, hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona per cercare elementi utili all'identificazione dell'automobilista. In questo modo, è stato possibile ricostruire il tragitto percorso dell'auto che, dopo essere passata per Milano e Brugherio, si è fermata a Cologno Monzese. Una volta rintracciata la vettura, i vigili sono risaliti al suo proprietario.

L'uomo, ritenuto responsabile dell'incidente, è stato quindi identificato e denunciato per omissione di soccorso. Il motociclista, invece, è stato medicato al pronto soccorso per le gravi ferite riportate nello schianto. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.