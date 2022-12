Trasporta 7 cuccioli dalla Moldavia nel bagagliaio dell’auto, denunciato per traffico illecito Un uomo di 23 anni è stato denunciato per traffico illecito di animali domestici. Nella sua auto sono stati trovati 7 cuccioli senza documenti e destinati alla vendita. Sequestrati, presto potranno essere adottati.

Stavano eseguendo dei controlli di routine a un'auto con targa lituana quando gli agenti della polizia locale hanno sentito dei guaiti provenire dal bagagliaio. Insospettiti, lo hanno fatto aprire al conducente: tra i numerosi scatoloni, tre trasportini con all'interno due Chihuahua, quattro volpini di Pomerania e un barboncino albicocca. L'uomo, un 23enne moldavo, è stato denunciato per traffico illecito di animali da compagnia.

L'auto con targa lituana ferma ai margini della carreggiata

L'intervento, coordinato dalla comandante Gianfranca Bravo, è avvenuto a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Nato come normale controllo su strada nei confronti di un veicolo fermo ai margini della carreggiata all'uscita del casello di Sirmione, la polizia locale ha così scoperto il traffico di cuccioli che parte dalla Moldavia e arriva in Lombardia.

Dei cani, tutti di età compresa tra i due e i tre mesi, ora se ne occupa l'Agenzia di tutela della salute di Brescia e i membri dell'organizzazione di volontariato Compagni di strada. Sono loro che hanno dovuto verificare le condizioni di salute dei cuccioli, tutti privi dei necessari documenti (né il libretto vaccinale, né la dichiarazione di provenienza) e quindi sottoposto al vincolo del sequestro penale.

Dalla vendita illegale all'adozione

I cani sono stati poi presi in carico dal canile intercomunale di San Pietro. Una volta terminate le procedure burocratiche, saranno dichiarati adottabili. Secondo le prime indagini, quei cagnolini erano destinati alla vendita con un prezzo che si sarebbe aggirato attorno ai 2mila euro ciascuno.